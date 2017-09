Die Zukunft gemeinsam gestalten

Am Dienstag präsentierte die Gemeinde Saas-Fee ein neues Arbeitsinstrument mit dem Titel «Realisierung Zukunft Saas-Fee». Im Fokus steht die künftige Ortsentwicklung. Auch die Bevölkerung soll sich aktiv an der Zukunftsgestaltung des Gletscherdorfes beteiligen.

Wie kann die Abwanderung der Bevölkerung gestoppt werden? Wie können Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden? Oder welches sind die wichtigsten Elemente der künftigen Siedlungsentwicklung? Mit dem neuen Arbeitsinstrument «Realisierung Zukunft Saas-Fee» will sich der Gemeinderat diesen und etlichen anderen Herausforderungen stellen.

Aktive Mitwirkung der Bevölkerung

Die Kernelemente der neuen Entwicklungsstrategie umfassen vier Leitsätze und zwölf Massnahmen, die nun zur Diskussion vor die Bevölkerung kommen. Unter anderem stehen zwei öffentliche Mitwirkungsanlässe am 25. September sowie am 20. Oktober auf dem Programm. Alle Beiträge werden schliesslich erfasst und in einem Bericht mit Anträgen zur Überarbeitung der Vorstellungen zusammengefasst. Das überarbeitete Dokument will der Gemeinderat schliesslich noch im Dezember der Öffentlichkeit vorstellen.

msu

19. September 2017, 14:29

