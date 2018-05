Saaser Hammerdeal geht in die dritte Runde

Der Hammerdeal geht in die dritte Runde: Seit gestern Dienstag ist die Webseite zur Registrierung für die WinterCARD 2018/19 freigeschaltet. Wenn 66’666 Winterfans mitmachen, werden Saaser Saisonkarten zum Preis von 255 Franken realisiert.

Nach zwei Saisons geht die WinterCARD in die dritte Runde. Melden sich bis am 31. Oktober 66’666 Winterfans an, kostet eine Saisonkarte für das Skigebiet Saas-Fee, Saas-Grund, Saas-Almagell und Saas-Balen nur 255 Franken. «Wir glauben an die Community und an unser Produkt. Für die Region und alle Winterfans ist die WinterCARD ein unschlagbares Angebot», sagt Pirmin Zurbriggen, Präsident des Verwaltungsrates der Saastal Bergbahnen AG.

Wie die Jahre davor gilt: Wer sich registriert, verpflichtet sich nur zum Kauf, wenn die WinterCARD zustande kommt. Dank Live-Ticker kann die Anzahl registrierter Personen laufend mitverfolgt werden. Beim erneuten Zustandekommen der Aktion werden am 31. Oktober alle Crowdfunding-Teilnehmer per Email benachrichtigt und sind im Besitz einer WinterCARD, die vom 1. November 2018 bis 28. April 2019 gültig ist.

16. Mai 2018, 10:09

