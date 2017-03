222-Franken-Saisonabo neu auch für die Bergbahnen Hohsaas im Angebot

Am Donnerstag haben die Verwaltungsräte der Saastal Bergbahnen AG und der Bergbahnen Hohsaas AG einer Aufnahme von Saas-Grund in die Crowdfunding-Aktion WinterCARD 2017/18 zugestimmt. Foto: FOTOS WB

Am Donnerstag haben die Verwaltungsräte der Saastal Bergbahnen AG und der Bergbahnen Hohsaas AG einer Aufnahme von Saas-Grund in die Crowdfunding-Aktion WinterCARD 2017/18 zugestimmt. Ab der nächsten Wintersaison stehen den Besitzern einer WinterCARD 17/18 somit 150 Pistenkilometer im ganzen Saastal zur Verfügung.

Das revolutionäre Preiskonzept aus Saas-Fee soll in der Wintersaison 2017/2018 zum zweiten Mal zustande kommen. Der Verkauf auf der Crowdfunding-Plattformwe-make-it-happen.ch ist bereits angelaufen; das Ziel ist bis zum 22. April 77‘777 Karten zu verkaufen.

Neu beteiligt sich auch die Bergbahnen Hohsaas AG. Für die Besitzer einer WinterCARD 17/18 bedeutet dies unbegrenztes Fahren in den drei Gebieten Saas-Fee, Saas-Grund und Saas-Almagell. «Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden ab nächstem Winter mit der Integration von Hohsaas einen tollen Mehrwert bieten können – und das zum gleichen Preis von CHF 222!», freut sich Pirmin Zurbriggen, Präsident der Saastal Bergbahnen AG.

Dem stimmt auch Stefan Burgener, Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Hohsaas AG zu: «Wir freuen uns, dass die Bergbahnen Hohsaas nun auch Teil der Crowdfunding-Aktion sind. Kommt der Deal dieses Jahr wieder zustande, kann der Besitzer einer WinterCARD nun auch das familienfreundliche Skigebiet Kreuzboden-Hohsaas nutzen.»

Erfolgreiche Wintersaison 16/17 dank WinterCARD

Dass die WinterCARD für eine erfolgreiche Wintersaison 2016/17 im gesamten Saastal sorgt, zeigt sich nicht nur am Gästeaufkommen in den Gassen. Die aktuellen Zahlen sprechen für sich: Die Saastal Bergbahnen AG verzeichnete im Dezember und Januar einen Zuwachs von 45% Ersteintritten gegenüber 2015. So viele Schneesportler wie in dieser Saison wurden vor zehn Jahren zum letzten Mal registriert. Das ganze Tal profitiert von der WinterCARD; ob Bergbahnen, Hotellerie oder Restauration.

Seit Saisonbeginn verzeichnete die Freie Ferienrepublik Saas-Fee im Vergleich zum Vorjahr rund 16% mehr Ankünfte und einen Zuwachs von 8% bei den Logiernächten. «Die Prognose für die zweite Hälfte der Wintersaison ist ebenso vielversprechend» freut sich Benita Zurbriggen, Geschäftsleiterin von Saas-Fee/Saastal Tourismus und ergänzt: «Wir sind überzeugt, dass wir die anvisierten 77‘777 Karten verkaufen werden. Die WinterCARD geniesst dank der Teilnahme von Saas-Grund eine grosse Attraktivitätssteigerung. Denn wo sonst können die Gäste zu einem solch unschlagbaren Preis auf den schneesichersten Pisten der Alpen knapp sechs Monate Ski- und Snowboardfahren?»

pd / zen

02. März 2017, 22:06

