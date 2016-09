Unbekannte zerkratzen mehr als 30 Autos

Seit anfangs Juli bis Ende August 2016 sind bei der Walliser Kantonspolizei über 30 Klagen wegen Beschädigungen an parkierten Fahrzeugen in den Gemeinden Sitten und Vétroz eingegangen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Bei der Polizei geht man davon aus, dass die Beschädigungen an den parkierten Autos mit «grosser Wahrscheinlichkeit» jeweils in der Nacht verübt wurden.

Mit einem spitzigen Gegenstand seien die Karosserien von insgesamt 34 Fahrzeugen zerkratzt worden, heisst es in einer Mitteilung. Hauptsächlich wurden parkierte Autos entlang der Rue de Lausanne, der Avenue de France und dem Chemin du Vieux-Caanal in Sitten und entlang der Kantonsstrasse in Vétroz mutwillig beschädigt.

In Sitten seien in der Nacht vom 26. auf den 27. August zwischen der Ruelle Garbaccio und St-Georges zudem mehrere Schaufenster und Eingangstüren zerkratzt worden. Insgesamt wurden dort zehn weitere Sachschäden registriert.

Zeugenaufruf

Personen, welche Auskunft und sachdienliche Hinweise über die Sachschäden in Sitten und Vétroz geben können, insbesondere von einer Person die am 23. August 2016 in der Nacht um 2 Uhr per Auto-Stop von einem Automobilisten nach Vétroz oder Umgebung gefahren wurde, sind gebeten sich bei der Kantonspolizei unter der Telefonnummer 027 326 56 56 zu melden.

pd / pan

02. September 2016, 09:19

