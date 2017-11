Saisonaler Anstieg der Arbeitslosenquote

Ende Oktober waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis 5258 Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zu Ende September sind dies 442 mehr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 3 Prozent. Dieser Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in erster Linie saisonal bedingt.

Die Arbeitslosigkeit nahm im Oktober in allen drei Regionen des Wallis zu und dies vor allem aus saisonalen Gründen. Fast der gesamte Anstieg der Arbeitslosigkeit (97 Prozent) erfolgte in den Berufen der Landwirtschaft und des Gastgewerbes. Im Oberwallis entfällt dieser Anstieg im Oktober hauptsächlich auf die Berufe des Gastgewerbes, während im Mittel- und Unterwallis in erster Linie die Berufe der Landwirtschaft betroffen sind.

Das Profil der Arbeitslosen, die im Oktober arbeitslos gemeldet sind, ist typisch saisonal. Es handelt sich vorwiegend um 25- bis 49-Jährige mit einem eher tiefen Bildungsniveau, die seit weniger als sechs Monaten arbeitslos gemeldet sind. Die Walliser Wirtschaft setzt ihren günstigen Kurs der letzten Monate fort. Wie der Wirtschaftsindikator der WKB vom November bestätigt, sind die Aussichten für 2017 und 2018 eher optimistisch.

pd/noa

09. November 2017, 09:07

