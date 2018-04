Am Sonntag ist in Leukerbad-Albinen auf Torrent die Skisaison 2017/18 zu Ende gegangen. An der ersten «My Leukerbad End of Season Party 2018» feierten Wintersportgäste und über 200 geladene Gäste den ersten Wintersaisonabschluss unter der neuen Betriebsorganisation My Leukerbad AG.

Die My Leukerbad AG entschied, das diesjährige Wintersaisonende zusätzlich mit all jenen zu feiern, die sich an der Sanierung der Torrent-Bahnen beteiligt haben und lud für Samstag, 7. April zur ersten «My Leukerbad End of Season Party 2018» ein.

Pünktlich um 11 Uhr wurden die geladenen Gäste in der «Thermalschnee-Arena» mit einem Apéro empfangen. Bei der offiziellen Eröffnungsrede bedankte sich Jean-Pierre Rey, CEO My Leukerbad AG, bei den Gästen für die Unterstützung zur Sanierung der Torrent-Bahnen und zum Bau der Beschneiungsanlage sowie für das Vertrauen in die neue Betriebsorganisation My Leukerbad AG.

Der Tag wurde begleitet von einem informativen und kreativen Rahmenprogramm. Mit Luftballons in der Farbe des Thermalwassers, die um 16.15 Uhr in den abendlichen Himmel aufstiegen, wurde der Winter auf Torrent verabschiedet. Der anschliessende Fondueplausch im Panoramarestaurant Rinderhütte bis zum Sonnenuntergang rundete den gemeinsamen My-Leukerbad-Tag ab.

