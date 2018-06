Saisonstart nicht gefährdet

Rund drei Wochen vor dem Saisonstart läuft die Schneeräumung auf der Furka-Bergstrecke auf Hochtouren. Obwohl der harte Winter 2017/2018 teilweise Schneeschichten von bis zu elf Metern Höhe hinterlassen hat, kann die Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB) rechtzeitig am 23. Juni ihren Betrieb aufnehmen.

Die Verantwortlichen hatten die Situation den gesamten Winter im Visier. Im Laufe des Spätwinters wurden sowohl auf der Urner wie auch auf der Walliser Seite immer wieder Streckenabschnitte inspiziert. Anfang Mai wurde die gesamte Strecke erkundet und ein Lagebericht erstellt.

Seit dem 14. Mai ist die rund 40-köpfige Schneeräumungsequipe um Patrick Smit daran, die Strecke Stück für Stück von den Schneemassen zu befreien. Neben den offenen Streckenabschnitten mussten Tunneleingänge freigefräst, Haltestellen und Bahnhöfe vom Schnee befreit, Eismassen aus Tunnels geräumt und Schadenstellen ausgebessert werden. Eine besondere Herausforderung neben dem Schnee bildeten auch die Geröllmassen, die bei Lawinenniedergängen jeweils ins Tal gerissen wurden. Eine der spektakulärsten Aktionen der jährlichen Schneeräumung, das Aufstellen der Steffenbachbrücke, konnte am 19. Mai erledigt werden.

Gemäss dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos war der Winter in Höhenlagen oberhalb von 1500 Metern über Meer einer der schneereichsten der letzten 30 Jahre. Am meisten schneite es im Wallis – gebietsweise so viel wie nur alle 75 Jahre. Der viele Schnee sorgte auch für überdurchschnittlich viele Lawinen.

pd / zen

05. Juni 2018, 10:39

Artikel teilen