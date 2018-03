Saltinabrücke ist angehoben

Infrastruktur | Wichtige Brücke bis am Freitag nicht passierbar

An den Werktagen dieser und der nächsten Woche gibts für den Verkehr kein Durchkommen. Foto:

Die Arbeiten an der Hubtechnik sind in vollem Gang. Foto: Walliser Bote

Wegen Arbeiten an der Hubtechnik bleibt die Saltinabrücke diese Woche gesperrt. Eine Umleitung ist via Apollostrasse-Kapuzinerstrasse-Weriweg signalisiert.

Bei der Saltinabrücke in Brig-Glis gibts derzeit kein Durchkommen. Die Brücke wurde am Dienstagmorgen wegen dringlich notwendigen Arbeiten in die Hochlage versetzt. Die Hubtechnik muss kontrolliert und auf den neusten Stand gebracht werden. Zahlreiche Passanten blieben stehen und bewunderten die angehobene Brücke.

Wegen der Sperrung ist eine Umleitung eingerichtet und bereits im Gliser Dorfzentrum wird auf die aktuelle Verkehrssituation aufmerksam gemacht. Die Arbeiten erstrecken sich über zwei Wochen: Diese Woche noch bis am Freitag, 23. März. Übers Wochenende ist das Nadelöhr passierbar. Ab Montag, 26. März wird die Brücke bis am Freitag, 30. März erneut für den Verkehr in beiden Richtungen gesperrt.

zum

20. März 2018, 14:19

Artikel teilen