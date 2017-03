Samt Raclette-Ofen nach Panama

Die Chimibilacos sind wieder daheim im Heidadorf. Ihre Auftritte am grössten Karneval von Mittelamerika haben einiges Aufsehen erregt.

«Es war der absolute Wahnsinn und eine tolle Erfahrung», schwärmt Thomas Studer. Er war einer von drei Chimbilacos-Musikern, die den Abstecher der Tärbiner Guggenmusik nach Las Tablas organisiert haben. «Die Leute in Panama hatten grosse Freude an uns. Unsere Musik ist sehr gut angekommen, auch wenn die Einheimischen nicht recht wussten, wie sie sich dazu bewegen sollten», scherzt er. Die Exoten aus Visperterminen blieben nicht unbemerkt: Gleich sechs Zeitungen und ein Fernsehsender berichteten über die Einsätze der Tärbiner.

Nach einigen zusätzlichen Ferientagen am Strand und im Pool sind die Fasnächtler am vergangenen Sonntag wieder wohlbehalten in der Schweiz angekommen. Ganz von den Walliser Bräuchen verabschiedet haben sie sich aber auch während ihrer Reise nicht. Ein Raclette-Ofen hat die Gruppe bis nach Panama begleitet. «Wir haben extra drei Käse in verschiedenen Koffern mitgenommen.» Weil die Netzspannung in Panama nur 110 Volt beträgt, sei der Käse allerdings nur sehr langsam geschmolzen. Geschmeckt habe er trotzdem, auch den Einheimischen.

Mehr zum Thema morgen im «Walliser Boten». Ein paar Eindrücke zum Abstecher nach Panama stehen in unserer Bildergalerie bereit. Und eine Hörprobe gibts im Video.

09. März 2017, 20:49

