Sandrine Williner holt zweiten Platz ins Oberwallis

Berufsmeisterschaft | Wallisermeisterschaft FaGe an der «Your Challenge» in Martinach

Die Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Wallis (OrTra SSVs) hat an der Berufsmesse «Your Challenge» in Martinach die zweite Wallisermeisterschaft für Fachfrauen / Fachmänner Gesundheit (FaGe) organisiert. Die Oberwalliserin Sandrine Williner sicherte sich dabei den zweiten Podestplatz.

Ziel dieser Meisterschaft ist es, die Gesundheits- und Sozialberufe weiter zu entwickeln und ihren Stellenwert zu fördern. Aufgrund der stark steigenden Nachfrage in diesen Sektoren soll aber auch das Interesse geweckt werden. Zehn Kandidaten haben sich entschieden, die Herausforderung anzunehmen.

Teilnehmen konnten bereits ausgebildete Fachleute oder Lernende, welche ihre Ausbildung 2018 abschliessen. Der Fokus der Tests wurde auf Pflegequalität, Geschicklichkeit, Empathie und Flexibilität gelegt. Die Meisterschaft fand während der Berufsmesse «Your Challenge» in Martinach statt. Der Stand war für das Event mit einem Patientenzimmer, einem Materiallager, einem Stationszimmer und einer Apotheke ausgestattet.

Der Kandidat musste sich in einer fiktiven Szene während 90 Minuten um einen Patienten kümmern. Er war dabei mit einer bestimmten Anzahl von Aufgaben konfrontiert: Er plante die Arbeit auf Basis des Patientendossiers und führte diese unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Patienten durch. Neben den technischen Fähigkeiten wurde der Kandidat auch zu spezifischen Qualitäten wie Kommunikation, Empathie oder Organisation beurteilt. Ein Team von Experten überwachte und bewertete die geleistete Arbeit.

Die Preisverleihung fand am Sonntag statt. Die Wallisermeisterin FaGe heisst Amélia Brossy, 3. Lehrjahr, Spital Wallis (Standort Sitten). Der zweite Platz ging an Sandrine Williner, Fux Campagna in Visp, und der dritte Platz an Hélène Mettaz, Spital Wallis (Standort Martinach). Die beiden Bestplatzierten nehmen im September an den Schweizer Meisterschaften in Bern teil.

pd/map

27. Februar 2018, 14:04

