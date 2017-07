Noch elf Spieler mit Punktemaximum

Schach | Schweizer Schachmeisterschaften in Grächen

Am Freitag wurde in Grächen die zweite Runde der Schweizer Meisterschaften ausgetragen. Nach zwei gespielten Runden weisen noch elf der 86 Spieler das Punktemaximum auf. Die Begegnung zwischen dem Natischer Frank Salzgeber und dem russischen Grossmeister Alexander Raetsky endete mit einem Remis.

Artikel zum Thema Georgescu und Pelletier in der Pole-Position

24 Stunden nach Florian Jenni aus Oberengstringen (Nr. 2) erwischte es an den Schweizer Schachmeisterschaften in Grächen mit dem Basler Branko Filipovic sowie dem Neuenbruger und sechsfachen Landesmeister Joe Gallagher auch die Nummern 3 und 5 der Schweizer Spieler gegen deutlich schwächere Gegner. Filipovic remisierte in der zweiten Runde des Nationalturniers gegen den für die SG Riehen spielenden 18-jährigen deutschen Junioren Marco Riehle. Und Gallagher musste sich gegen den Berner Nicolas Curien mit einem Remis begnügen.

Dagegen löste Yannick Pelletier (SZ), der Topfavorit auf den Meistertitel, seine Aufgabe gegen den aus Zürich stammenden Lars Bäumer ebenso souverän wie Roland Lötscher aus Staufen gegen den Zuger Daniel Lustenberger, Gabriel Gähwiler aus Neftenbach gegen den Volketswiler Patrik Hugentobler, Roland Ekström aus Mal im Kanton Schwyz gegen Roland Levrand (Dübendorf) und Ralph Buss aus Pully gegen den Luzerner Lukas Schwander.

Für ein Ausrufezeichnen sorgte der Natischer Frank Salzgeber. Der einzige Walliser im Nationalturnier trotzte dem 170 ELO-Punkte stärkeren russischen Grossmeister Alexander Raetsky ein Remis ab. In der dritten Runde triff er auf den 14-jährigen Jungstar Fabian Bänziger aus Pfäffikon, mehrfacher Schweizer Nachwuchsmeister in den Kategorien U12, U14 und U16.

pd / pan

14. Juli 2017, 19:31

Artikel teilen