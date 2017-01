Scheune in Savièse durch Feuer zerstört

Am Donnerstagnachmittag ist in einer Scheune in Savièse ein Brand ausgerbochen. Das Feuer ging auf ein nebenstehendes Wohnhaus über. Personen kamen keine zu Schaden.

Eine Drittperson meldete der Einsatzzentrale der Kantonspolizei einen Brandausbruch in einer Scheune an der Route de St- Germain in Savièse. Die unverzüglich aufgebotene Feuerwehr von Savièse begab sich rasch vor Ort, teilt die Polizei in einem Communiqué mit.

Die Flammen breiteten sich auf das Dach des nebenstehenden Wohnhauses aus. Gegen 15.45 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und gelöscht. Die Scheune wurde durch den Brand total zerstört. Am Wohnhaus entstand ein beträchtlicher Sachschaden.

Für den Einsatz standen 29 Feuerwehrmänner, die Kantons- sowie Gemeindepolizei und die Ambulanz im Einsatz. Die Brandursache ist zurzeit noch nicht bekannt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

12. Januar 2017, 16:21

