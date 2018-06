Schlussstrich unter Korrekturjahre

Sozialpolitik | Avalems passt Lohntabelle an LIK an

Die Generalversammlung des Vereins der Walliser Alters- und Pflegeheime (Avalems) wählte die Organe der Vereinigung. Anstelle des scheidenden Mitglieds Alexandre Clot wurde Hervé Fournier, Direktor der Résidence la Charmaie in Muraz, ernannt.

Generalversammlung und Vorstand sprachen dem auf eigenen Wunsch austretenden Alexandre Clot für sein Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz im Rahmen seines Mandats ihren Dank aus, insbesondere für die Umsetzung der Computerisierung der Alters- und Pflegeheime bis 2016, heisst es in einer Pressemeldung.

Alle restlichen Vorstandsmitglieder wurden bestätigt. Dies unterstreiche die Stabilität innerhalb des Avalems. Für die Periode 2018 bis 2021 setzt sich der Vorstand neben Präsident Georges-Albert Héritier, Direktor APH Zambotte Savièse und Vizepräsident Franz Schmid, Präsident Martinsheim Visp wie folgt zusammen: Christophe Germanier, Präsident Foyer Haut-de-Cry Vétroz, Jean-Michel Bagnoud, Direktor Foyer Saint-Joseph Siders, Nicolas Kaufmann, Direktor Les Fleurs du Temps Fully, Markus Lehner, Direktor Martinsheim Visp, Hervé Fournier, Direktor Résidence la Charmaie Muraz (neu).

Finanziell gesund

Darüber hinaus wurde die Jahresrechnung 2017 angenommen. Der mit Dienstleistungen erwirtschaftete Umsatz habe 3'201'971 Franken betragen, sodass die Avalems das Geschäftsjahr 2017 mit einem leichten Überschuss von 1'949.98 Franken abgeschlossen habe. 2017 sei ein Korrekturjahr gewesen, in dem Rückstellungen in Höhe von 384'273.83 Franken aufgelöst worden seien. Die Korrekturphasen seien mit dem Ende des Geschäftsjahrs 2017 offiziell abgeschlossen. Die Bilanz der Vereinigung weise Aktiven in Höhe von 499'468.45, weitere Rückstellungen in Höhe von 135'000 und ein Eigenkapital von 308'560.45 Franken aus. Die finanzielle Gesundheit der Vereinigung könne somit als ausgezeichnet eingestuft werden.

Die Generalversammlung hat zudem beschlossen, Artikel 22 Abs. 1 des Personalstatuts der Avalems zu ändern, um so die Lohntabelle an den durch die Kantonsverwaltung festgelegten Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) anzupassen (2012: Index 100). Diese Änderung trete unverzüglich in Kraft. Der nächste Referenzindex werde auf Juni 2018 festgelegt. Eine Druckversion des neuen Statuts sei nicht vorgesehen.

pd/tma

26. Juni 2018, 14:57

