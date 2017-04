Schnee bis in tiefe Lagen

In der Nacht und am Freitagvormittag gibt es vor allem entlang der Alpen viel Niederschlag, der teilweise bis in die tiefsten Lagen in Form von Schnee fällt. Dahinter klart es in der Nacht auf Samstag auf, und es besteht Frostgefahr.

Wie «MeteoNews» mitteilt, muss in der Nacht und am Freitagvormittag entlang der Alpen mit viel Niederschlag gerechnet werden, der im Laufe der Nacht teils bis zuunterst als Schnee fällt. Schuld daran ist eine sogenannte Gegenstromlage, was bedeutet, dass die Winde in tiefen und in hohen Luftschichten aus gegensätzlichen Richtungen wehen, wodurch starke Niederschläge ausgelöst werden. So wehen die Winde aktuell bis etwa 4000 Metern aus nördlichen und darüber aus südlichen Richtungen.

Entlang der Alpen kommen bis Freitagabend etwa 20 bis 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen. Bei intensiven Niederschlägen kommt ein Effekt zum Tragen, der als Niederschlagsabkühlung bezeichnet wird. Die fallenden Schneeflocken beginnen bei Temperaturen knapp über 0 Grad zu schmelzen. Dieser Schmelzprozess erfordert Energie, welche die umgebende Luft abkühlt. Dieser Effekt wirkt vor allem in engen Alpentälern und bei schwachen Winden und führt dazu, dass die Schneefallgrenze tiefer ist als die Wettermodelle vorgeben.

Schneematsch auf den Strassen

Bei intensivem Niederschlag kann nun bis etwa Freitagmittag wie erwähnt bis in die tiefsten Lagen nasser Schnee fallen, der auch liegenbleiben kann. So wird es auch auf den Strassen in den Alpentälern und dem angrenzenden Flachland teilweise Schneematsch geben, womit es insbesondere mit Sommerpneus gebietsweise rutschig werden kann. Zudem kann der schwere Nassschnee bei den schon grünen Laubbäumen zu Schneebruch führen.

In der Nacht auf Samstag wird auch noch der Frost ein Thema. So klart es auf, und es muss verbreitet mit Bodenfrost, teilweise auch mit etwas Hüttenfrost (Frost auf zwei Metern über Boden) gerechnet werden. Dies dürfte den Wein- und Obstbauern wieder schwere Sorgenfalten bereiten, wiederum sind vorsorgliche Massnahmen in Betracht zu ziehen.

Im Wallis wird der Samstag nach frostigem Morgen sonnig und wieder wärmer. Am Sonntag ziehen Wolken auf und Föhn setzt ein. Am Wochenbeginn wird es dann wieder wechselhaft, aber nicht mehr so kühl wie zuletzt. Mehr zum Wetter im Wallis finden Sie hier.

28. April 2017, 08:26

