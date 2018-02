Bahn und Strasse zwischen Täsch und Zermatt öffnen am Abend

Der Schneefall hat am Donnerstag für teils schwierige Verhältnisse auf Oberwalliser Strassen und Bahnverbindungen gesorgt. Einzelne Strecken mussten im Verlauf des Tages für den Verkehr gesperrt werden.

Artikel zum Thema Nach kalter Nacht akute Glättegefahr

Der Strassenabschnitt zwischen Täsch und Zermatt ist am Donnerstagnachmittag um 13.30 Uhr für alle Verkehrsteilnehmer geschlossen worden. Grund dafür ist die Lawinensituation, die sich zuhinterst im Mattertal wegen des aktuellen Schneefalls erneut zugespitzt hat. Wenig später musste auch die Bahnverbindung von Täsch ins Matterhorndorf aufgrund eines Lawinenniedergangs ausser Betrieb genommen werden.

Die Bahnstrecke wird nach der nötigen Schneeräumung um 19.30 Uhr wieder in Betrieb genommen. Ebenso die Strasse, die ab 21.00 Uhr wieder geöffnet wird. Betroffen davon war die Galerie im Bereich Kalter Boden. Dort donnerten die Schneemassen über die Schutzbaute und wurden in der Folge neben der Galerie langsam auf das offene Geleise zurückgedrückt. Der Schutz sei gewährleistet gewesen, Gefahr habe keine bestanden, so Mediensprecherin Barbara Truffer.

Besserung in Sicht

Im Verlauf des Donnerstagnachmittags hatte das Bahnunternehmen bereits eine andere Unterbrechung bekannt gegeben müssen. Der Betrieb des Autoverlads Furka zwischen Oberwald und Realp sei derzeit eingestellt. Grund dafür ist die Sperrung der Strasse zwischen Realp und Hospental. Auch hier wegen Lawinengefahr.

Am frühen Morgen musste ausserdem der Simplonpass für den Transitverkehr gesperrt werden, er ist inzwischen aber wieder offen. Weitere Verkehrsinfos zum Oberwallis gibt es hier.

Am Donnerstag fiel in der ganzen Region verbreitet Schnee, am meisten zwischen Leukerbad und dem Lötschental sowie im Goms. Die Lage sollte sich ab dem Abend allmählich wieder entschärfen, zumal für den Nachmittag wieder steigende Temperaturen vorausgesagt wurden. Die Schneefallgrenze wandert zunehmend nach oben, auf bis zu 2000 Meter über Meer. Weiter unten ist in der Folge mit Regen zu rechnen.

pmo

15. Februar 2018, 16:35

Artikel teilen