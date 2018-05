Wintersperre an Furka, Nufenen und Grimsel wird am 8. Juni aufgehoben

Am Freitag kommender Wochen sollen am Fusse der Gommer Passstrassen die Barrieren hoch gehen.

Artikel zum Thema Furka, Grimsel und Nufenen frühestens Mitte Juni offen

Seit gut zwei Wochen stehen die Schneeräumungsequipen im Wallis wie auch in den Kantonen Bern, Uri und Tessin mit schwerem Gerät auf der Furka-, Grimsel- und Nufenenpassstrasse im Einsatz. Allein 30 Personen mit insgesamt zwölf Schneefräsen kämpfen sich von der Walliser Seite her durch gewaltige Schneewächten in Richtung Passshöhen.

«Der vergangene Winter, einer der schneereichsten der letzten Jahrzehnte, hatte zur Folge, dass mit den Räumungsarbeiten in diesem Frühjahr zwei Wochen später begonnen werden konnte», sagt Strassenmeister Urs Wyer gegenüber dem «Walliser Boten».

Dank günstigen Witterungsbedingungen seien die Arbeiten aber derart zügig vorangegangen, dass die Pässe voraussichtlich am 8. Juni, also nur eine Woche später als im vergangenen Jahr, für den Verkehr freigegeben werden können.

zen

29. Mai 2018, 19:01

