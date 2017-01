Schneeschaufel kommt am Dienstag wieder zum Einsatz

In der Nacht zum Dienstag erreicht eine Störungszone von Frankreich her den Jura. Diese zieht morgen im Tagesverlauf langsam ostwärts und bringt auf ihrem Weg über die Schweiz Schnee bis in tiefe Lagen. Entsprechend dürfte auch die Verkehrssituation heikler werden.

Wie «MeteoNews» in einer Mitteilung schreibt, brauchen wir nach einem trockenen und über dem Hochnebel auch sehr sonnigen Wochenstart morgen wieder die Schneeschaufel. In der Nacht zum Dienstag nähert sich von Frankreich her eine Störung der Schweiz.

Bereits in der zweiten Nachthälfte setzt im Jura Schneefall ein. In der Folge muss während dem Berufsverkehr am Dienstagmorgen in der West- und Nordwestschweiz bereits mit Schneefall und teilweise winterlichen Strassenzuständen gerechnet werden. Im Osten und Süden ist es zuerst noch trocken, bis Mittag breiten sich die Schneefälle aber immer mehr nach Osten aus. Auch im Süden kann es am Nachmittag ein paar Schneeflocken geben, mengenmässig aber deutlich weniger als im Norden.

Die Meteorologen von «MeteoNews» rechnen von Dienstagmorgen bis Mittwochmorgen auf der Alpennordseite verbreitet mit 5 bis 10 cm Neuschnee, lokal sind auch bis 15 cm möglich. Vor dem nächsten Winterintermezzo ab Freitag mit Schneefällen bis ins Flachland steigt die Schneefallgrenze bis Donnerstag vorübergehend auf 1000 bis 1300 Meter an.

Mehr zum Wetter im Wallis finden Sie hier.

pd/map

09. Januar 2017, 11:33

Artikel teilen