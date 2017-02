Schollglas-Belegschaft wehrt sich gegen Stellenabbau

Die deutsche Unternehmensgruppe Schollglas hat die Schliessung des Isolierglasbetriebs in Steg ins Auge gefasst. Von der drohenden Schliessung des Standorts Steg sind 24 Mitarbeiter betroffen. Die Belegschaft verlangt nun eine ausreichende Frist für das Konsultationsverfahren und im Fall einer Massentlassung die Aufnahme von Verhandlungen für einen Sozialplan.

Artikel zum Thema Schollglas AG in Steg droht Massenentlassung

An der Belegschaftsversammlung, welche am Dienstagabend von der Gewerkschaft Unia, Sektion Oberwallis durchgeführt wurde, haben die anwesenden Mitarbeitenden eine Resolution verabschiedet, in der bei einer allfälligen Schliessung des Betriebs eine ausreichende Frist für das Konsultationsverfahren sowie die Aufnahme von Verhandlungen über einen Sozialplan zwischen der Geschäftsleitung und der Gewerkschaft verlangt wird.

Die Geschäftsleitung habe die Frist für das Konsultationsverfahren auf den 14 . Februar angesetzt, was einem Zeitraum von rund zwei Arbeitswochen entspreche, schreibt die Gewerkschaft in einer Mitteilung. Mit der Resolution wird unter anderem nach einer «vernünftige Konsultationsfrist» verlangt, damit die Belegschaft und die Gewerkschaft Alternativvorschläge ausarbeiten könnten. Ferner fordern die Mitarbeitenden eine «offene und transparente Information der Verhandlungsdelegation über alle relevanten Unternehmensdaten».

pd / pan

08. Februar 2017, 14:56

Artikel teilen