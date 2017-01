Schollglas AG in Steg droht Massenentlassung

Die international tätige Schollglas-Gruppe plant, ihre Glasverarbeitungskapazitäten in der Schweiz zu reduzieren. Aus diesem Grund wird beabsichtigt, den Isolierglasbetrieb in Steg zu schliessen.

Von der beabsichtigten Schliessung des Standortes Steg sind insgesamt 24 Mitarbeiter betroffen. Die Unternehmensleitung will sich dafür einsetzen, dass die Folgen für die Betroffenen möglichst gemildert werden.

Bedingt durch Importe von komplett verglasten Fenstern aus den Nachbarländern und insbesondere aus Osteuropa stünden viele Fensterbauer stark unter Druck, so die Schollglas-Gruppe in einer Mitteilung. Der damit verbundene Preis- und Kostendruck gepaart mit den bestehenden Überkapazitäten würden die Glasbranche in der Schweiz vor grosse Herausforderungen stellen. Der langjährige Hauptkunde der Schollglas AG habe auf diese Situation bereits reagiert und seine Fensterproduktionen ins Ausland verlagert. Hiervon sei das vor der beabsichtigten Schliessung stehende Produktionswerk in Steg markant betroffen.

Um diesen geänderten Marktbedingungen gerecht zu werden, beabsichtigt die Schollglas-Unternehmensgruppe, ihre Aktivitäten im Schweizer Markt auf den Produktionsstandort Altstätten / St. Galler Rheintal zu konzentrieren.

pd/map

27. Januar 2017, 15:28

