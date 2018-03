In den letzten acht Jahren boomte im Oberwallis vor allem der Bausektor, in naher Zukunft wird dies der Industriesektor sein: Dies bemerkte Johann Tscherrig am Samstagvormittag an der DV von Syna die Gewerkschaft Oberwallis im Visper La Poste.

Die Delegiertenversammlung stand im Zeichen des 20 Jahre-Jubiläums der Syna; mit Arno Kerst, Präsident der Gewerkschaft Syna, und Nationalrat Thomas Egger wandten sich zwei ausgewiesene Fachleute mit Referaten an die Delegierten. Besonderen Grund zur Freude hatten zudem 19 Gewerkschafter: Sieben von ihnen wurden für ihre 50-jährige, zwölf für ihre 60-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Das letzte Jahr habe in wirtschaftlicher Hinsicht «eindeutig erfreuliche und positive Tendenzen gezeigt», hielt Toni Biderbost, Präsident Syna Oberwallis, in seinem Jahresbericht fest. «Doch es wäre gefährlich, sich nun auf diesen Lorbeeren ausruhen zu wollen», fügte er hinzu. Worauf der Oberwalliser Syna-Regionalverantwortliche Johann Tscherrig in seinem Tätigkeitsbericht hinwies: «Syna hat in den vergangenen 20 Jahren schon viel erreicht, jedoch bleibt noch vieles zu tun.»

Walliser Boten vom 5. März.

03. März 2018

