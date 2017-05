Schreiner- und Zimmermeisterverband als Ehrengast

Am Dienstag hat der Vorstand der vifra ihren Ehrengast bekannt gegeben. Zum ersten Mal ist es keine Gemeinde sondern ein Verband. Ausserdem werden 76 Aussteller an der am Freitag startenden vifra vertreten sein.

Am kommenden Freitag startet zum 38. Mal die Visperfrühjahrsausstellung in der Litternahalle. Unter dem Motto «Der Schreiner – ihr Macher» feiert die Veranstaltung eine Premiere. Das erste Mal in der Historie ist keine Gemeinde als Ehrengast geladen, sondern ein Verein. Der Schreiner- und Zimmermeisterverband Oberwallis feiert sein 75 jähriges Bestehen und will sich bei dieser Gelegenheit an der Oberwalliser Gewerbeausstellung präsentieren.

Am Montag wird der Ehrengast in der Curlinghalle anlässlich des Jubiläums ein spezielles Unterhaltungsprogramm vortragen. Lehrlinge geben einen Einblick in ihren Berufsalltag und werden die Besucher über die verschiedenen Berufe in diesem Segment informieren.

