Auf Maillard folgt Schriber

Am Zwangsmassnahmen- sowie Straf- und Massnahmenvollzugsgericht in Sitten tritt am kommenden 1. August Patrick Schriber die Nachfolge von Jean-Michel Maillard an. Foto: Walliser Bote

Ende Mai trat Jean-Michel Maillard, Richter am Straf- und Massnahmenvollzugsgericht, in den Ruhestand. Für seine Nachfolge ernannte das Kantonsgericht Patrick Schriber zum vollamtlichen Richter am Zwangsmassnahmen- sowie Straf- und Massnahmenvollzugsgericht in Sitten.

Wie das Kantonsgericht in einer Mitteilung schreibt, absolvierte Patrick Schriber das Rechtsstudium an der Universität Genf und erwarb im Anschluss 1999 das Walliser Anwaltspatent. Er ist im Besitz eines Certificate of Advanced Studies (CAS) «magistrature pénale».

Während fünf Jahren war Schriber als Jurist in einem Rechtsdienst der Kantonsverwaltung tätig, arbeitete anschliessend von 2005 bis 2009 als Gerichtsschreiber und Substitut beim Bezirksgericht Siders.

2009 wurde Schriber zum Instruktionsrichter beim Mittelwalliser Untersuchungsrichteramt ernannt und war ab 2011 als Staatsanwalt beim Zentralen Amt bis Ende Juli 2018 tätig.

Seine neue Funktion wird er am 1. August 2018 antreten.

pd/msu

27. Juli 2018, 11:41

Artikel teilen