Grosse Herausforderungen

Am Freitagabend führte der Verein der Oberwalliser Schuldirektionen (OSD) in Kippel seine diesjährige Generalversammlung durch. Zu den wichtigsten Themen zählten die Zusammenarbeit mit dem kantonalen Bildungsdepartement sowie die anstehende Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21.

In der Burgerstube von Kippel blickten die OSD-Vorstandsmitglieder auf ein intensives Vereinsjahr zurück. Werner Salzmann, Co-Präsident des Vereins, strich unter anderem die gut funktionierende Zusammenarbeit mit dem Bildungsdepartement in Sitten heraus. «Sowohl der neue Bildungsminister Christophe Darbellay sowie der neue Dienstchef für Unterrichtswesen, Jean-Philippe Lonfat, sind wieder näher an der obligatorischen Schule.» Dies sei bei deren Vorgängern nicht immer der Fall gewesen.

Der Lehrplan 21 im Fokus

Auch die auf das Schuljahr 2018/19 geplante Einführung des Lehrplans 21 stand auf der Traktandenliste. Dazu Salzmann: «Für uns ist wichtig, dass die Einführung des neuen Lehrplans korrekt und sorgfältig über die Bühne geht.» Bereits in diesem Monat starten diesbezüglich in den einzelnen Schulzentren Kickoff-Veranstaltungen, an welchen den Lehrpersonen die Grundlagen des neuen Lehrplans vermittelt werden.»

msu

10. November 2017, 21:26

