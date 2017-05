Vater wegen Kindstötung zu 16 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt

Am Montag hat das Kantonsgericht einen Mann wegen Mordes an seiner damals siebenjährigen Tochter schuldig gesprochen. Der Beschuldigte wurde mit einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren bestraft.

Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, im Sommer 2012 in seiner Ferienwohung in Leukerbad seine damals siebenjährige Tochter erwürgt und sich dadurch des Mordes oder der vorsätzlichen Tötung schuldig gemacht zu haben. Als Motiv gab die Staatsanwalt Rache an der Ehefrau an, die ihn verlassen wollte.

Das Kreisgericht I für den Bezirk Leuk hat den Beschuldigten im Januar 2016 bereits des Mordes schuldig gesprochen und verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren. Weiter verpflichtete es den Beschuldigten zur Leistung von Genugtuung und Schadenersatz an die Kindsmutter. Zudem auferlegte es dem Verurteilten die Verfahrenskosten. Dagegen erhob der Beschuldigte Berufung und verlangte eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung, eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und die Gewährung des bedingten Strafvollzugs.

Der Vater bestritt nicht, den Tod des Mädchens verursacht zu haben, machte aber geltend, es habe sich um einen Unfall gehandelt. Er sei zum Tatzeitpunkt wegen der Einnahme vieler verschiedener Medikamente unzurechnungsfähig gewesen. ln diesem Zustand habe er seine Tochter bei einem harmlosen Würgespiel, ohne es zu wollen und zu bemerken, erdrosselt. Er habe Selbstmord begehen, seiner Tochter aber nichts antun wollen.

Das Kantonsgericht sah es nun als erwiesen an, dass der Beschuldigte seine Tochter bei klarem Bewusstsein vorsätzlich getötet hatte. Der Mann habe seiner Ehefrau Leid zufügen und sich an ihr rächen wollen, weil sie sich von ihm getrennt und sich einem anderen Mann zugewandt hatte. Der Beweggrund für seine Tat sei somit besonders verwerflich. lndem er als Vater seine eigene Tochter erwürgte, habe er skrupellos gehandelt und sich somit des Mordes schuldig gemacht.

Bei der Strafzumessung berücksichtigte das Kantonsgericht unter anderem die nicht ganz einfache Kindheit des Beschuldigten, die für ihn aufgrund seiner Persönlichkeit zunehmend belastende berufliche und private Lebenssituation sowie seine psychische Vorbelastung. Laut psychiatrischen Experten war seine Einsicht in das Unrecht der Tat gegeben, die Fähigkeit, gemäss dieser Einsicht zu handeln, indessen leicht vermindert.

Dennoch erachtete das Kantonsgericht das Tatverschulden des Beschuldigten als schwer. Deshalb bestätigte es die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren.

Dieses Urteil kann beim Bundesgericht angefochten werden; es ist noch nicht rechtskräftig.

05. Mai 2017, 11:31

