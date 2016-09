Oberwalliser Rotary-Service-Clubs engagieren sich für Minenopfer

Die vier Oberwalliser Rotary-Clubs engagieren sich in der Visper Bahnhofstrasse für Minenopfer in Afghanistan und Kambodscha. Foto: zvg

Am Samstag fand schweizweit der «Rotary Day» statt. Auch im Oberwallis gingen Rotarierinnen und Rotarier aus allen vier Rotary-Service-Clubs an die Öffentlichkeit, um sich für die Stiftung mine-ex zu engagieren.

Ziel der vier Oberwalliser Rotary-Clubs Brig, Leuk/Leukerbad, Saastal und Zermatt war es, für die in der Schweiz gegründete Rotary-Stiftung mine-ex Spenden zu generieren, die für Minenopfer in Afghanistan und Kambodscha verwendet werden. Das Oberwalliser Engagement fand in der Visper Bahnhofstrasse statt.

Der Burgdorfer Arzt und Medizinprofes­sor Hans Stirnemann hat die Hilfe für Minenopfer 1996 ins Leben gerufen. Im Jahr 2000 wurde sie in die Stiftung mine-ex überführt, getragen von drei Distrikten der Service-Organisation Ro­tary. mine-Ex engagiert sich in Kambodscha und Afghanistan für Menschen, die we­gen Minen Gliedmassen verloren haben. Sie erhalten Prothesen, welche im Land selbst von ausgebildeten Einheimischen hergestellt werden. Dazu überweist die Stiftung jährlich mindes­tens eine halbe Million Franken an das IKRK, das die Produktions- und Rehabi­litationsstätten betreut. mine-ex setzt sich für eine weltweite Ächtung von Anti-Personenminen und die Räumung von verseuchtem Terrain ein.

pd / pan

12. September 2016, 09:34

Artikel teilen