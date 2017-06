15-Jähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Am Samstagabend kam eingangs Brignon ein Personenwagen von der Strasse ab. Eine Person verlor dabei ihr Leben, drei weitere Insassen wurden verletzt.

Ein 18-jähriger Schweizer fuhr am Samstag gegen 20.30 Uhr mit seinem Personenwagen in Begleitung von drei Personen von Beuson in Richtung Sitten. Aus noch nicht geklärten Gründen verlor er kurz nach Brignon in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug. Der Personenwagen geriet dabei von der Strasse und kam rund 100 Meter tiefer in steilem Gelände gegen einen Baum zum Stillstand.

Ein Grossaufgebot von Rettungskräften sei rasch vor Ort gewesen und habe unter schwierigen Umständen gearbeitet, informiert die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Ein 15-Jähriger verstarb noch auf der Unfallstelle. Der Lenker und die beiden ebenfalls 18-jährigen Insassen wurden ins Spital von Sitten transportiert. Sie befinden sich ausser Lebensgefahr.

Die Unfallursache ist derzeit gemäss Informationen der Walliser Kantonspolizei nicht bekannt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Untersuchung eingeleitet. Während des Einsatzes musste die Strasse zudem für jeglichen Verkehr gesperrt werden.

pmo

04. Juni 2017, 10:46

Artikel teilen