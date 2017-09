Schwer verletzter Motorradfahrer verstorben

Vergangene Woche hat sich auf dem Viadukt von Riddes ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradlenker schwer verletzt wurde. Dieser erlag am Freitagnachmittag im Spital von Sitten seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am letzten Donnerstag, 7. September, gegen 20 Uhr. Eine 62-jährige Falschfahrerin fuhr am Steuer eines Personenwagens auf der Hauptstrasse von Riddes in Richtung Leytron und befuhr den Viadukt von Riddes auf der Gegenfahrbahn. Die Falschfahrerin kreuzte im Anschluss zwei entgegenkommende Fahrzeuge und setzte ihre Fahrt auf der Überholspur der Gegenfahrbahn fort. Nach ungefähr 300 Metern kam es zwischen dem Personenwagen und einem Motorrad, das normal aus der Gegenrichtung verkehrte, zu einer Frontalkollision.

Durch den Unfall zog sich der 50-jährige Lenker schwere Verletzungen zu und wurde mit einer Ambulanz ins Spital von Sitten transportiert. Am Freitagnachmittag ist er dort seinen Verletzungen erlegen.

