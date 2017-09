Scintilla schenkt HES-SO 50'000 Franken

Seit über 25 Jahren arbeiten die Scintilla AG und die HES-SO Wallis eng zusammen, um neue Produkte zu entwickeln sowie die Werkstoffqualität und die Produktionstechniken zu verbessern. Anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläums machte die Scintilla AG der Hochschule für Ingenieurwissenschaften (HEI) nun eine Schenkung über 50'000 Franken.

Die enge Zusammenarbeit zwischen der Scintilla AG und der HEI und die regelmässigen Schenkungen der Scintilla AG an die Schule von über einer Million Franken in 25 Jahren habe den Erwerb modernster Maschinen für die Entwicklung innovativer Werkstoffe mittels Pulvertechnologie ermöglichst, freut sich die HES-SO in einer Mitteilung. Die Pulvertechnologie umfasst mehrere Techniken zur Formgebung von Werkstoffen mittels Pulvern, denen Bindemittel zugegeben werden.

Die Forschungsgruppe «Pulvertechnologie und Hochleistungswerkstoffe» der HEI forsche aktiv in diesem Bereich, um neue Werkstoffe zu entwickeln und Teile für die Automobil-, Medizin- und Raumfahrtindustrie zu entwickeln, heisst es weiter. In enger Zusammenarbeit mit der Scintilla AG führt sie dabei Forschungsprojekte, insbesondere auf dem Gebiet der Diamant-Schneidwerkzeuge sowie Dienstleistungsmandate im Bereich Werkstoffe und Maschinenbau aus.

In ihrem Auftrag realisieren Studierende der HES-SO Wallis zudem Bachelor- und Masterarbeiten. Die HES-SO agiere so als Bindeglied zwischen der Industrie und den Studierenden, um diese auf ihre spätere Berufstätigkeit vorzubereiten. Der gegenwärtige Leiter des Kompetenzzentrums für Schneid- und Diamantwerkzeuge bei der Scintilla AG sei übrigens ein ehemaliger Mitarbeiter der HEI.

20. September 2017, 11:41

