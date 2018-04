Sechs neue Mitglieder

In Vétroz hielt die Vereinigung "Walliser Köstlichkeiten" bzw. "Saveurs du Valais" ihre mittlerweile zwölfte Generalversammlung ab. Wichtige Themen waren die Werbung neuer Mitglieder sowie die Wahl eines neuen Präsidenten.

Will ein Gastronom unter dem Label "Walliser Köstlichkeiten" arbeiten, so muss er strenge Auflagen erfüllen: unter anderem müssen auf seiner Speisekarte mindestens drei typische (warme) Walliser Spezialitäten figurieren, und auch der Walliser Teller und eine Auswahl an hiesigen Weinen dürfen nicht fehlen. Zudem müssen seine Produkte die Labels AOP/IGP und Marke Wallis tragen.

Auflagen, die per 31. Dezember 2017 kantonsweit 62 Betriebe erfüllten – fünf mehr als im Jahr zuvor. Während sich ein Restaurant vom Label verabschiedet hatte, kamen sechs Betriebe neu hinzu. Allerdings: nicht in allen Regionen ist das Label "Walliser Köstlichkeiten" gleichmässig vertreten. So weist die Broschüre derzeit nur zwölf Mitglieder aus dem Oberwallis aus – mittlerweile ist gemäss Präsident Gaby Gex-Fabry ein weiteres hinzugestossen. Auch in diesem Jahr geht es für den Präsidenten deshalb in erster Linie darum, neue Mitglieder zu werben.

Apropos Präsident: nach sieben Jahren an der Spitze legte Gex-Fabry heute sein Amt gemeinsam mit Vorstandsmitglied Patricia Lafarge nieder. Als neuer Präsident rückt Charles-Henri Zuchuat nach, während die zwei frei werdenden Sitze im Vorstand aktuell noch vakant sind.

26. April 2018, 15:16

