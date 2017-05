Wissenschaftler machen sich für Energiestrategie 2050 stark

Mehr als sechzig Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler setzen sich für ein Ja zur Energiestrategie 2050 ein. Die Forscher und Entwickler unter anderem aus den Bereichen Wirtschaft, Energie, Geografie und Klima machen auf die Chance der Energiewende aufmerksam.

«Bei ungebremstem Klimawandel wird sich das Mittelmeerklima auch auf die Schweiz ausbreiten», wird etwa Andreas Fischlin, Professor für Terrestrische Systemökologie an der ETH Zürich, in der Mitteilung des Wissenschaftskomitees vom Mittwoch zitiert. In empfindlichen Regionen wie dem Wallis würden die Wälder ganz verschwinden.

Die Umsetzung des Zwei-Grad-Klimaziels erfordere eine umgehende Reduktion des CO2-Ausstosses von allen Sektoren. «Das ist nur mit der Energiestrategie 2050 zu erreichen», wird Thomas Stocker, Professor für Klima- und Umweltphysik an der Universität Bern, zitiert.

Die Energiestrategie, über die am 21. Mai abgestimmt wird, biete der Schweiz auch Chancen, zeigen sich die Forschenden überzeugt. Mit der Energiewende könnten langfristig Hunderte von Milliarden Franken gespart und Arbeitsplätze geschaffen werden.

03. Mai 2017, 18:30

