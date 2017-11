«Veränderungen gehören zum Leben»

Am alljährlichen Kongress des Seelsorgerates Oberwallis referierte in diesem Jahr Jörg Solèr, der Standortleiter der Lonza Visp. Dieser sprach über Zukunftsvisionen und die schnelle Anpassung an Veränderungen.

Die Gesellschaft und der Mensch unterliegen einer ständigen Entwicklung. Deshalb sei es wichtig, die Veränderungen frühzeitig zu erkennen, eigene Visionen zu entwickeln und diese auch in die Tat umzusetzen. Das betonte Jörg Solèr, Standortleiter der Lonza Visp, am Kongress des Seelsorgerats Oberwallis, der am Samstag in der Mehrzweckhalle in Visperterminen über die Bühne ging.

Solèr sprach als Gastreferent über die raschen Entwicklungsprozesse in der Wirtschaft. Erkenne man Herausforderungen nicht frühzeitig, könne dies schnell zu grossen Verlusten führen: «Verändert sich eine Unternehmung nicht, verschwindet sie schnell von der Bildfläche. Diese Anpassungsprozesse müssen aber geführt werden und dürfen nicht zufällig sein» betonte Solèr.

Im Anschluss an die Ausführungen Solèrs wandte sich Bischof Jean-Marie Lovey an die Anwesenden. Wie die wirtschaftlichen Unternehmungen, müsse sich auch die Kirche weiterentwickeln: «Wenn sich die Kirche verändert, ist das ein Zeichen, dass sie lebendig ist.» Dazu gehöre auch die aktive Werbung um neue Mitglieder. «Die Kirche muss missionarisch sein.»

