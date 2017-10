78-Jähriger landet mit Auto auf Bahngeleis

Am Freitagabend ist es in Epinassey zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Person ist dabei schwer verletzt worden.

Ein 78-jähriger Spanier fuhr mit seinem Personenwagen am Freitag, 20. Oktober gegen 19.30 Uhr auf der Hauptstrasse von Vernayaz in Richtung St. Maurice. Bei der Abzweigung in Richtung Epinassey verlor er aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug.

Der Personenwagen geriet von der Strasse ab und kam auf dem Bahngeleise der SBB zum Stillstand. Ein vorbeifahrender Automobilist bemerkte den Unfall und zog den Verletzten aus dem Fahrzeugwrack. Das Opfer wurde vor Ort verarztet und anschliessend mit einer Ambulanz ins Spital von Monthey transportiert. Ein Bahngeleise der SBB sowie die Strasse wurden bis 21:40 Uhr gesperrt.

pd/map

21. Oktober 2017, 09:04

