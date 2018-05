Seltene Ehre für den Lions Club Simplon

Der Lions Club Simplon erhielt an der National Convention in Zug für das Projekt «Bärgüf» die höchste Lions-Auszeichnung weltweit, den Melvin Jones Preis. Dabei handelt es sich um eine sehr seltene Ehre der Lions-Bewegung, die gobal mehr als 1.4 Millionen Mitglieder umfasst.

«Gemeinsam gegen Krebs» lautet das Motto des Solidaritätsevents Bärgüf, das aus einer sozialen Initiative des Lions Club Simplon hervorgegangen ist. Die beiden bislang durchgeführten Events waren ein so grosser Erfolg, dass Spenden im Gesamtwert von rund 1.75 Millionen Franken gesammelt werden konnten. Diese Spenden werden vollumfänglich an den Spendenverein Bärgüf weitergeleitet.

Mit dem Geld werden wertvolle Projekte gegen Krebs finanziell unterstützt. Aktuell sind dies 15 Projekte. Diese decken Bereiche der Prävention, Forschung und Direkthilfe bei Krebsbetroffenen ab. Eine paar Beispiele: eine Ferienwoche für krebsbetroffene Kinder auf der Bettmeralp, eine Präventionskampagne für gesunde Ernährung, Projekte in der Akutbetreuung, oder die Unterstützung des Aufbaus eines Hospiz’ im Oberwallis. Eine aktuelle Liste der Projekte ist auf der Bärgüf- Website einsehbar.

Dieses soziale Engagement des Lions Clubs Simplon wurde an der National Convention der Schweizer Lions Clubs in Zug gewürdigt – und zwar mit der höchsten Auszeichnung überhaupt, die der Lionismus zu vergeben hat: dem Melvin Jones Preis. Der Lions Club Simplon freut sich sehr über diese seltene Ehre und ist stolz darauf, ein Projekt realisiert zu haben, mit dem so viel Gutes bewirkt werden kann und das auf so viel Anerkennung stösst. Dazu Patrick Gruber, Vorstandsmitglied LC Simplon und OK-Präsident: «Die gelebte Oberwalliser Solidarität ist einzigartig und hat zu einem ausserordentlichen Erfolg von Bärgüf geführt. Eine tolle Visitenkarte für das Oberwallis!»

