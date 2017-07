«Ich hätte früher zurücktreten sollen»

Fast zwei Jahre nach seinem tiefen Fall zeigt der ehemalige Fifa-Präsident Sepp Blatter Reue: «Ich hätte früher aufhören sollen», so der 81-jährige Walliser im Interview mit dem «SonntagsBlick».

Artikel zum Thema Russland fühlt sich durch Garcia-Bericht bestätigt

Und Blatter verteidigt seinen Entscheid, den Untersuchungsbericht Garcia 2014 nicht veröffentlicht zu haben: «ich hatte ihn selbst nicht gelesen. Ethik-Richter Hans-Joachim Eckert schrieb eine Zusammenfassung von 40 Seiten und riet mir, nur diese zu veröffentlichen. Sonst hätte man erst die Rechte jedes einzelnen im Bericht erwähnten Menschen abklären müssen.»

Zwischen den Zeilen greift der ehemalige Fifa-Präsident seinen Nachfolger Gianni Infantino an: «Ich weiss nur, dass andere ehemalige Mitarbeiter seinetwegen an die Ethikkomission gelangt sind – und drei, vier Wochen später aus der Fifa rausgekickt wurden.»

Zudem kritisiert Blatter die unlängst erfolgte Einführung des Videobeweises. Es sei heikel und gefährlich, was die Fifa mache, wird er im «SonntagsBlick» zitiert. Das Spiel verliere an Attraktivität und viel Diskus­sionsstoff gehe verloren. «Lasst die Schiedsrichter doch Fehler machen!», so der ehemalige Fifa-Boss.

pan

02. Juli 2017, 09:48

Artikel teilen