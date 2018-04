Vier neue Rebstockbesitzer

Vier Neumitglieder der Heidazunft erhielten am Samtag ihren persönlichen Rebstock. Die Übergabe fand im Beisein von Ehren-Rebstockbesitzer Sepp Blatter statt.

Die vier Neumitglieder heissen Andreas Weber, Thomas Weh, Stephan Williner und Walter Zenhäusern. Sie konnten während dem zweiten offiziellen Rebwerk ihre persönliche Rebe beschildern, wie die Heidazunft in einer Mitteilung schreibt. Die Neumitglieder durften die Beschilderung von Ehren-Rebstockbesitzer Sepp Blatter in Empfang nehmen.

Exakt 270 Mitglieder

Die Anzahl Mitglieder der Heidazunft ist gemäss Satzungen auf 270 Personen beschränkt. Wie die Heidazunft mitteilt, setzt sich die Anzahl aus den vorhandenen Rebstöcken der oberen Parzellen «Erschti und Zweiti Zunftegga» zusammen. Anlässlich der jährlich stattfindenden Zunftversammlung werden ausgetretene Personen durch Kandidaten ersetzt, damit die Anzahl bei 270 Mitglieder gehalten wird.

Besondere Verdienste

Der Heida Ehren-Rebstock ist eine Auszeichnung, welche für besondere Verdienste vergeben wird. Bisher wurde die Auszeichnung fünf Mal vergeben und zwar an Madeleine Gay, pensionierte Önologin, an den Italiener Massimo Martinelli, geistiger Vater des Weintourismus und Ideengeber Wii-Grill Fäscht. Weiter in der Gilde der Ehren-Rebstockbesitzer sind internationale Grössen wie Sepp Blatter und Alt-Bundesrat Adolf Ogi. Die ortsansässige St. Jodern Kellerei Visperterminen wurde im Herbst 2016 zur fünften Ehren-Rebstockbesitzerin ernannt.

pd/msu

29. April 2018, 09:43

Artikel teilen