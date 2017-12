Winterspiele am Neujahrstag auf dem Rosswald

Am 1. Januar 2018 wird auf dem Rosswald mit der Eröffnung der Winterspiele zu einem sportlichen Spektakel geladen. Zudem stehen der traditionelle Fondueplausch und eine Fackelabfahrt auf dem Programm.

Nach der neugestalteten Durchführung der Shownächte in den Jahren 2016 und 2017 will das OK der Shownacht Rosswald das neue Konzept weiterverfolgen sich jeweils einem bestimmten Thema widmen. Für den 1. Januar 2018 liegt der Fokus auf den Winterspielen. Als Maskottchen für die anstehenden Winterspiele stellt sich Snowli, welcher auch das Maskottchen der Schweizer Skischulen ist, zur Verfügung.

Gemäss Veranstalter werden die Winterspiele mit einem Fackellauf feierlich eröffnet, worauf der Einmarsch der Athletinnen und Athleten, welche unter verschiedenen Flaggen teilnehmen werden, folgt. Die Wettkämpfe werden in verschiedenen Disziplinen abgehalten, wovon einige an bekannte Sportereignisse angelehnt sind, welche in die Geschichtsbücher eingingen.

Während der Abschlusszeremonie der Winterspiele wird die JO Brigerberg ihr Können unter Beweis stellen. Zudem werden sich die Oldies mit ihren Lightman-Anzügen sowie das Demoteam Rosswald den Zuschauern präsentieren. Ein feuriges Highlight, so die Organisatoren weiter, wird ebenso der Auftritt des Schneetöffs darstellen. Der Abschluss wird schliesslich von einem Feuerwerk, einer speziell für das Event programmierten Lasershow und einer Pistenbully-Parade eingeläutet.

Die Shownacht auf dem Rosswald beginnt um 19.15 Uhr. Die Rosswald Bahnen werden im Rahmen des Anlasses Extrafahrten anbieten (21.30 Uhr und 23.30 Uhr). Weitere Informationen zum Event finden Sie hier.

pd / pan

30. Dezember 2017, 14:40

