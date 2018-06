Wegen tonnenschwerem Gesteinsblock: 200 Personen in Randa evakuiert

Am Freitagabend muss oberhalb der Gemeinde Randa am «Grabengufer» die Sprengung eines tonnenschweren Gesteinsbrockens, der abzurutschen droht, durchgeführt werden. Im Vorfeld der Sprengarbeiten müssen in Randa insgesamt 200 Personen aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen.

Oberhalb von Randa, am «Grabengufer» unterhalb des Blockgletschers ist aufgrund des tauenden Bodens ein rund 2000 Kubikmeter umfassender Gesteinsbrocken in Bewegung geraten. Da ein geringes Risiko besteht, dass der gelöste Felsblock talwärts, Richtung Dorfschaft Randa abgehen könnte, wird der Gesteinsbrocken am Freitagabend um 19.00 Uhr gesprengt. Kantonsgeologe Raphael Mayoraz, sagt dazu: «Die unterhalb des Blockgletschers gelegenen Gesteinsbrocken werden vom Gletscher talwärts gestossen. Das Gestein befindet sich in einer instabilen Situation, wesegen sie talwärts rollen können.»

Durch die Sprengung des tonnenschweren Felsblocks, entsteht Steinschlaggefahr im Gebiet. Deshalb musste vorgängig eine Sperrzone definiert werden, welche neben den Wanderwegen auch einen Teil des Dorfes betrifft. Am Freitagabend müssen deswegen in Randa gemäss Gemeindepräsident Daniel Roten insgesamt 217 Personen aus insgesamt 79 Häusern evakuiert werden. «Ab 17.00 Uhr müssen die betroffenen Personen ihre Häuser verlassen und sich bis um 20.00 Uhr in einem sicheren Gebiet oder in der Mehrzweckhalle aufhalten.» Voraussichtlich dauert die Sperrung des Dorfteils Randa bis etwa um 20.00 Uhr.

Auch das gesamte Wandergebiet zwischen dem Dorfbach und dem Wildibach sowie die Charles-Kuonen-Hängebrücke bleiben aufgrund der Sicherheitssprengung gesperrt. Damit sich am Freitagabend tatsächlich keine Berggänger im Gefahrengebiet aufhalten, wurde der Zugang zur Hängebrücke bereits am Freitagmittag um 12.00 Uhr gesperrt.

Für die Sicherheitsmassnahmen hat man gemäss Gemeindepräsident Daniel Roten sowohl Einsatzkräfte des Zivilschutzes als auch der Feuerwehr aufgeboten. Ferner hat die Gemeinde Bergführer zugezogen.

Nach der Sprengung wird ein Beobachtungsflug durchgeführt, um die Lage zu beurteilen. Voraussichtlich wird die Sperrzone für das Dorf im Anschluss aufgehoben. Das Wandergebiet und der Rundweg zur Hängebrücke sind voraussichtlich ab Samstag wider geöffnet.

29. Juni 2018

