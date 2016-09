Sieben Jahre Haft und 80'000 Franken für die Opfer

Ein 47-Jähriger Mann ist am Montag in Martinach zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hat sich in den vergangenen zwölf Jahren mehrmals an Minderjährigen vergriffen.

Wie Westschweizer Medien berichten, wurde der Walliser bereits im April 2015 am Flughafen in Genf festgenommen, als er von einer Thailandreise zurückkehrte. Am Montag wurde der Pädophile vor dem Gericht in Martinach zu sieben Jahren Haft verurteilt. Ebenfalls muss er seinen Opfern eine Genugtuung von 80'000 Franken bezahlen und eine Behandlung antreten.

Der Mann hatte sich sowohl an Schülern als auch an Babys vergriffen. Zuerst gewann der Täter das Vertrauen seiner Opfer. Danach änderte sich sein Verhalten drastisch und er lebte seine Perversionen aus.

In zwölf Jahren hat der Walliser ein Dutzend Minderjährige für seine sexuellen Neigungen benutzt. Er streichelte sie, masturbierte vor ihnen und missbrauchte einige sogar. Sein jüngstes Opfer war ein Jahr alt, sein ältestes 14 Jahre.

07. September 2016, 13:30

