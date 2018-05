Hauptpreis für Charles Kuonen Hängebrücke

Am Samstag hat der Verband Schweizer Wanderwege zum sechsten Mal den Prix Rando vergeben. Der Preis zeichnet qualitativ herausragende Wanderwege aus. Im Rahmen der Partnerschaft des Dachverbands und der Schweizerischen Post wurde auch der POST-Förderpreis für familienfreundliche Wanderwegprojekte vergeben.

Der Prix Rando Hauptpreis zeichnet alle zwei Jahre Wanderwege aus, die die Qualitätsziele der Schweizer Wanderwege in speziellem Masse erfüllen und somit eine vorbildliche Infrastruktur aufweisen. Mit dem Prix Rando Sonderpreis wird jeweils ein Projekt gekrönt, das sich für die Umsetzung der Ersatzpflicht einsetzt – also dafür, dass Wanderwege mit Hartbelag, wie beispielsweise Asphalt, zukünftig auf Naturwegen verlaufen.

Prix Rando für Randa, Nesslau, Appenzell und Muotathal

Aus über 30 Kandidaturen hat die Jury vier Gewinner gekürt, die an der diesjährigen Verleihung im World Nature Forum in Naters einen Preis entgegennehmen durften. Es sind dies für den Hauptreis: die Charles Kuonen Hängebrücke in Randa, der Wanderweg Wolzenalp-Ijental in Nesslau (SG) und die Fussgängerbrücke Appenzell in Appenzell (AI). Den Prix Rando Sonderpreis erhielt der Hauptwanderweg Bisistal im Muotathal (SZ).

Alle Prämierten stehen laut Jury unter anderem für eine sorgfältige Bauweise, den Einsatz geeigneter Materialien sowie einen vorbildlichen Unterhalt. «Besonders gelungene Wanderwege sind ein ideales Aushängeschild für das 65'000 Kilometer umfassende Schweizer Wanderwegnetz und sollen zur Nachahmung anregen. Aus diesem Grund engagiert sich der Dachverband Schweizer Wanderwege tatkräftig für die Förderung von attraktiven Wanderwegprojekten», erklärt Michael Roschi, Geschäftsleiter der Schweizer Wanderwege.

Erstmals verliehen: POST-Förderpreis

Der POST-Förderpreis ist Bestandteil der Partnerschaft zwischen den Schweizer Wanderwegen und der Schweizerischen Post. Mit der Auszeichnung prämiert die Post in Zusammenarbeit mit einer Fachjury jährlich zwei bis drei familienfreundliche Wanderwegprojekte an gut erreichbarer Lage, die ohne externe Förderung nicht realisiert werden könnten.

2018 erhalten folgende drei Projekte den POST-Förderpreis: die Wasserwerkstatt «Zauberwasser» in Grächen, der Rundwanderweg Innerferrera in Innerferrera (GR) und der botanische Lehrpfad «Mille Fleurs» im Unterwalliser La Seya.

pd/map

05. Mai 2018, 12:00

Artikel teilen