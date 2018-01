Ruhige Silvesternacht im Wallis

Die Walliser Kantonspolizei zieht eine positive Bilanz zur Silvesternacht im Wallis. Ausser einer wenigen Tätlichkeiten verlief der Jahreswechsel weitestgehend ruhig.

«Die Kantonspolizei musste auf dem gesamten Kantonsgebiet lediglich zehnmal einschreiten. In den meisten Fällen ging es dabei um Tätlichkeiten im Zusammenhang mit übermässigem Alkoholkonsum», sagt Markus Rieder, Sprecher der Walliser Kantonspolizei, am Dienstag auf Anfrage. In keinem der Fälle sei aber bislang eine Anzeige erstattet worden.

Ruhig blieb es auch auf den Walliser Strassen. Trotz der massiven Schneefälle am letzten Tag des Jahres 2017 mit entsprechend prekären Strassenverhältnissen kam es zu wenigen Zwischenfällen. «Während der Silvesternacht verzeichnete die Kantonspolizei lediglich drei Unfälle. In allen Fällen blieb es bei Sachschäden, Personen wurden keine verletzt», zieht Rieder eine positive Bilanz.

Ebenso ruhig blieb es bei den Feuerwehren. «Während der Silvesternacht wurde im Wallis kein Ereignis verzeichnet, bei dem verirrte Feuerwerkskörper Brände verursachten», erklärt Rieder.

