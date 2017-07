Die Verwandlung des Dorfplatzes läuft

Unterhaltung | SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» in Simplon Dorf

Koordination. Damit die insgesamt 12 Lastwagen ihr Material auch an der richtigen Stelle abladen, ist auf dem kleinen Dorfplatz eine einwandfreie Organisation unter allen Beteiligten ein Muss. Foto: zvg

Enormer Aufwand. Bereits am Samstag wurden auf dem Simpiler Dorfplatz die Aufbauarbeiten für die bevorstehende Sendung aufgenommen. Foto: zvg

Der «Donnschtig-Jass» gastiert diese Woche in Simplon Dorf. Zwölf Lastwagen, 40 Tonnen Material und über 50 Arbeitskräfte: Der logistische Aufwand hinter der Sendung ist enorm.

Am Donnerstagabend ist es so weit: Die SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» wird live aus Simplon Dorf ausgestrahlt. Damit die Sendung reibungslos über die Bühne geht, stehen im Vorfeld umfangreiche und knifflige Arbeiten an. Denn der im Verhältnis zu anderen Austragungsorten eher kleine Dorfplatz hält alle Beteiligten auf Trab. Ob Bühnenaufbau oder Beleuchtungsinstallationen: Zwölf Lastwagen mit insgesamt 40 Tonnen Material sind für die Sendung notwendig. Regisseur Benjamin Tanner erklärt: «Der Aufwand ist enorm.»

«Die Begeisterung im Dorf ist gross», erklärt derweil Urs Zenklusen, OK-Präsident der Simpiler Jasser. «Über 50 freiwillige Helfer haben sich bereit erklärt, in der Festwirtschaft mitzuwirken.» Die Organisatoren rechnen mit bis zu 600 Zuschauern. Wird für die Anreise auf die fahrplanmässigen PostAuto-Kurse verwiesen, stehen für die Rückreise Extrabusse im Einsatz.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema morgen im «Walliser Boten».

msu

11. Juli 2017, 19:42

