Simplonpass wird voraussichtlich am Mittwoch geöffnet

Seit Montagnachmittag ist der Simplonpass wegen Lawinengefahr für jegliche Verkehrsteilnehmer gesperrt. Dies dürfte sich im Verlauf des Mittwochs ändern.

«Man erreicht Simplon-Dorf derzeit via Autoverlad über Iselle her. Ganz abgeschnitten sind wir also nicht», erklärt Gemeindepräsident Sebastian Arnold am Dienstagnachmittag auf Anfrage. «Ansonsten ist die Lage bei uns nicht sehr problematisch. Das Dorf liegt relativ sicher unterhalb eines Schutzwaldes.»

Aussergewöhnliche Schneemenge

Wie in anderen Teilen des Oberwallis hat es auch in der Region Simplon Süd in den vergangenen Tagen mächtig viel geschneit. Laut Messstationen fielen auf einer Höhe von zirka 2500 Metern über Meer in den letzten 72 Stunden rund 2 bis 2,6 Meter Neuschnee, so Silvan Zenklusen, Leiter Lawinenwarndienst. Insgesamt liegen auf dieser Höhe nun gut drei bis vier Meter Schnee. «Eine aussergewöhnlich grosse Menge! Ähnliche Schneehöhen werden normalerweise erst Ende Februar oder im März erreicht.»

In Simplon Dorf selbst haben sich seit Montagmittag 80 cm Neuschnee angesammelt. «Wäre es nur ein paar Grad kälter gewesen, hätten wir es wohl mit der doppelten Schneemenge zu tun», schätzt Zenklusen die Lage ein. In Gondo gab es etwa 100 mm Niederschlag in den letzten 24 Stunden, das meiste in Form von Regen.

Gute Prognosen

Seit Montag um 16 Uhr ist die Strasse über den Simplonpass von Engeloch bis Schallberg für den Verkehr gesperrt. Dies könnte sich bald ändern. Falls der Schneefall aussetzt, was laut Prognose der Fall sein dürfte, wird der Lawinendienst am Mittwoch zunächst die Lage einschätzen, bevor die Räumungsequipe ans Werk geht. Wenn alles nach Plan läuft, wird die Simplonplassstrasse wohl im Verlauf des Tages wieder dem Verkehr übergeben werden, zeigt sich Zenklusen zuversichtlich.

09. Januar 2018, 19:54

