Linie «Sitten-London» bleibt

Sion Airport – London Heathrow: Die Swiss behält diese Linie im Angebot. Im Februar 2018 sind in beide Richtungen jeweils vier Flüge vorgesehen.

Dies berichtet unter anderem das Reise-Portal «travelnews.ch». Demnach werde erneut Helvetic Airways die rund zweistündigen Flüge im Auftrag der Swiss durchführen. Und auch der Flugzeugtyp bleibt gleich: Die Maschine «Embraer 190» bietet 112 Plätze.

Bereits in diesem Winter hat die Fluggesellschaft die Verbindung Sitten – London getestet. «Wir sind mit der Auslastung der Flüge zufrieden», sagte vor einem Monat eine Swiss-Mediensprecherin auf Anfrage des «Walliser Boten». Auch in der Walliser Tourismus-Branche zeigte man sich erfreut über das Angebot, das englische Ski-Touristen auf dem schnellsten Weg in die Walliser Berge locken soll.

Nebst Swiss zeigt auch die britische Fluggesellschaft PowdAir Interesse am Flughafen Sitten, den sie bis Ende Jahr mit verschiedenen Destinationen in Grossbritannien (aber ohne London) verbinden will.

20. April 2017, 12:48

