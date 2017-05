«Sixtiinsforju» am Schweizerischen Chorfestival in Lugano

Über Auffahrt haben sich 1600 jugendliche Sänger aus der ganzen Schweiz in Lugano am 6. Schweizerischen Kinder- und Jugendchorfestival SKJF zum gemeinsamen Singen getroffen. Mitten drin der Visper Jugendchor «sixtiinsforju», unter der musikalischen Leitung von Johannes Diederen und assistiert von Frauke Gerritzen.

Saalkonzerte, offenes Singen, Matinées, Begegnungskonzerte und Singen auf Plätzen bildeten die Gefässe für die klangvollen Auftritte der 44 Chöre aus allen Sprachregionen des Landes. 24 Jugendliche – 12- bis 18-jährig – liessen sich von Gesang und Musik begeistern und natürlich auch vom südländischen Ambiente am Lago di Lugano.

Dieses Gemeinschaftserlebnis bildete für den Visper Jugendchor gleichzeitig den Lohn für eine fordernde Vorbereitungszeit während dem vergangenen Vereinsjahr. Ganz dem Motto der am Sonntag in Visp durchgeführten Cäcilientagung gerecht werdend, bildeten die «sixtiinsforju» nach ihrer Ankunft in Visp noch das jugendlich-frische Schlussbouquet unter einen nicht minder erfolgreichen gesanglichen Anlass vor Ort.

pd/map

30. Mai 2017, 09:22

