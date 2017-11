Auszeichnungen für neue Europabrücke und Aletsch-Arena

Die Aletsch-Arena und die Macher der neuen Hängebrücke im Mattertal sind am Freitag in Innsbruck mit Preisen für ihre Sommertourismus-Aktivitäten ausgezeichnet worden. Einen Spezial-Preis erhielt Bergführer Peter Schwitter für seinen Einsatz zur Rettung eines Mädchens, das auf der Moosfluh in eine Felsspalte fiel.

Im Casino Innsbruck im Tirol wurden am Freitagabend die begehrten Skiareatest-Sommer-Awards und erstmals auch die Sommer-Gütesiegel des internationalen Skiareatests vergeben.

Am 29. Juli ist oberhalb von Randa die längste alpine Fussgängerhängebrücke der Welt mit einer Länge von 494 Meter eröffnet worden. Sie hat sich in diesem Sommer zu einem Tourismus-Hotspot für Besucher aus aller Welt entwickelt. Nach dem kürzlichen Eintrag ins «Guinness World Records» und weltweitem Medienecho kann sich die Rekordbrücke seit Freitag mit zwei weiteren Auszeichnungen schmücken. Das Schweizer Unternehmen swissrope, das mit dem Bau beauftragt wurde, erhielt dafür den Skiarea-Award «Technische Produktentwicklung» in Gold. Für die «Idee und Umsetzung» heimsten die Verantwortlichen der Gemeinde Randa und der Vereinigung Europaweg den Award in Gold ein.

Der Skiarea-Award für den «Testsieg 2017» in der Schweiz ging an die Aletsch-Arena. Sie ergatterte überdies Spezialpreise: Bergführer Peter Schwitter erhielt die Rettungs-Trophy für seinen Einsatz bei der Rettung eines Mädchens, das im Herbst 2017 in eine Gletscherspalte fiel. Betriebsleiter Mathias Lorenz heimste die Betriebsleiter-Trophy ein und die Kassa-Angestellten der Aletsch-Arena sind als «freundlichstes Kassateam» prämiert worden.

zen

03. November 2017, 18:02

