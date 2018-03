Skitouren-Weltmeister Iwan Arnold zu Gast beim Tourismus-Apéro

Rund 50 Personen trafen sich am vergangenen Sonntag zum Tourismus-Apéro in Simplon Dorf. Foto: zvg

Am vergangenen Sonntag hat in Simplon Dorf die zweite Auflage des jährlichen Tourismus-Apéros stattgefunden. Heuer war Skitouren-Weltmeister Iwan Arnold zu Gast.

Nach einer kurzen Einführung durch Urs Zenklusen, Präsident des Vereins Simplon Tourismus, gewährte Geschäftsstellenleiter Silvio Burgener einen Einblick in bereits abgeschlossene und laufende Projekte. Als Höhepunkt wurde der «Donschtig Jass» im Juni 2017 in Simplon Dorf erwähnt. Mit über 1'300 Besuchern und sommerlichen Temperaturen konnte der Anlass als grosser Erfolg verbucht werden. Zu den laufenden Projekten gehören die Optimierung der Schneeschuh-Trails sowie der Langlaufloipe. Andererseits will man versuchen, Sommergäste sowie Wanderer noch besser anzusprechen.

Die Hauptattraktion des Tourismus-Apéros war schliesslich ein Gespräch mit dem einheimischen Skitouren-Weltmeister Iwan Arnold. Der Sportler berichtete unter anderem von seinen Trainingseinheiten am Simplon und von seinen Erfahrungen an Wettkämpfen in Italien, Frankreich oder China.

Rund 50 Personen horchten den Ausführungen von Iwan Arnold im «Alten Gasthof» auf dem Dorfplatz und zeigten sich beeindruckt von der Präsentation seiner Skitouren-Ausrüstung. Arnold durfte nach den Weltmeistertiteln vom vergangenen Jahr auch heuer triumphieren: er gewann den Schweizermeistertitel in der Disziplin «Sprint». Etwas erfolgloser waren die Rennen an den Europameisterschaften in Italien. Nach sehr schwierigen Wetterverhältnissen mussten Rennen gestrichen und verschoben werden.

pd / pan

05. März 2018, 13:29

