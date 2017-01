Automatische Reiseerfassung ersetzt Billett

PostAuto hat zusammen mit Partnern des Mobility Lab in Sitten die elektronische Ticketlösung CIBO (Check-in; Be-out) erfolgreich getestet. Während der Projektphase haben die 50 Testpersonen auf insgesamt 2700 Fahrten elektronische Tickets gelöst. PostAuto wird die Erfahrungen aus dem Projekt nun für die Weiterentwicklung der Zugangssysteme zum öffentlichen Verkehr mit automatischer Reiseerfassung nutzen.

Im Rahmen des Mobilitätslabors Sitten (Mobility Lab) hat PostAuto zusammen mit den Partnern HES-SO Valais-Wallis, Stadt Sitten und Kanton Wallis die elektronische Ticketlösung CIBO getestet. Seit Ende 2016 ist das Projekt beendet.

PostAuto hat im Rahmen des Projekts mit Testkunden zusammengearbeitet, die das System unter realen Bedingungen nutzten und mit ihren Rückmeldungen halfen, CIBO weiterzuentwickeln. Über 100 Personen meldeten sich im Frühling 2016 für die Benutzung von CIBO an, etwa 50 Personen haben das System dann während der ganzen Projektdauer von April bis Dezember regelmässig benutzt.

Sie legten an Wochentagen zusammen jeweils 40 bis 50 Fahrten zurück, an Wochenend-Tagen waren es jeweils etwa 20 Fahrten. Insgesamt haben die Testkunden mit CIBO 2700 Fahrten unternommen, daraus wurden 1400 Tickets berechnet. Weil das System die Fahrten am Ende des Monats nach dem Best-Price-System berechnete, waren es letztlich weniger Tickets als Fahrten (Bsp: 1 Mehrfahrtenkarte für 6 Mal dieselbe Strecke).

Nach dem neunmonatigen Projekt zieht PostAuto ein positives Fazit, teilt das Unternehmen in einer Mitteilung am Donenrstag mit. Die Testpersonen lobten die Einfachheit der Bedienung sowie die Berechnung des günstigsten Fahrpreises am Ende des Monats. Sie könnten sich CIBO gut als Ticketing-System der Zukunft vorstellen, allenfalls als Ergänzung zu bestehenden Verkaufskanälen.

Es gab auch Herausforderungen und das System hatte zum Projektstart mit den üblichen Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen. So war es beispielsweise nicht immer in der gewünschten Frist möglich, mit dem Smartphone eine Verbindung zum WLAN-Router im Fahrzeug herzustellen.

Eine elektronische Ticketlösung für die Transportbranche

PostAuto sieht CIBO als Angebot für die Transportbranche und als Investition in die Zukunft. Um einen nationalen Standard für die automatische Reiseerfassung und nachträgliche Bezahlung zu schaffen, engagiert sich PostAuto deshalb zusammen mit SBB und BLS im Konsortium TrioPlus. Die im Sommer 2016 gestartete Zusammenarbeit der drei Transportunternehmen will diesen Standard für neue Zugangssysteme zum öffentlichen Verkehr entwickeln und technisch erproben.

26. Januar 2017

