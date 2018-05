Sodalis weiterhin auf gutem Kurs

Die Gesundheitsgruppe Sodalis um Geschäftsführer Robert Kalbermatten (zweiter von links) schreibt seit 2011 schwarze Zahlen. Das Jahresergebnis 2017 konnte hingegen nicht an die sehr guten Vorjahreszahlen anknüpfen. Foto: Walliser Bote

Obwohl nicht an die guten Vorjahresergebnisse angeknüpft werden konnte, blickte der Krankenversicherer an seiner Delegiertenversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Der Oberwalliser Krankenversicherer Sodalis wies einen Rückgang des Jahresergebnisses von 1,689 Millionen auf 936000 Franken gegenüber dem Vorjahr aus. Ausschlaggebend für das schlechtere Ergebnis gegenüber Budget und Vorjahr sind laut Geschäftsbericht die stark gestiegenen Gesundheitskosten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Dank dem stetigen Mitgliederwachstum und den damit einhergehenden Prämieneinnahmen, sowie den tief gehaltenen Verwaltungskosten konnten die Ausgaben im Griff gehalten werden. Gerade die Verwaltungskosten konnten dank hoher Disziplin unter der 4 Prozent-Marke gehalten werden, auf die man bei Sodalis besonders stolz ist.

Der Anzahl Versicherter wurde ­– besser noch als im Vorjahr – um 4,3 Prozent gesteigert und erreicht nun insgesamt 37'610 Mitglieder. Die Gründe dafür lägen in den moderaten Prämien und der kundenorientierten Kommunikation. Sodalis habe die Prämienanpassung der Grundversicherung im letzten Jahr wiederum unterdurchschnittlich anbieten können: Im Vergleich zur Gesamtschweiz (+4,5 Prozent) wurde die Grundversicherung im Oberwallis um nur drei Prozent erhöht. Dank der gesunden finanziellen Basis würden die Prämien auch zukünftig tief gehalten, selbst wenn dadurch weniger Einnahmen in Kauf genommen werden.

Im Herbst 2016 kam es in der Geschäftsleitung zu mehreren personellen Veränderungen. Auch der Vorstand wurde teils neu besetzt und Christoph Imsand zum neuen Präsidenten gewählt. Geschäftsführer Robert Kalbermatten ist mit der allgemeinen Leistung äusserst zufrieden: «Sowohl die junge Geschäftsleitung wie auch der neue Vorstand haben sich in diesem Bewährungsjahr hervorragend in die neue Aufgabe eingearbeitet», sagt er. Lobende Worte fand er auch für die effiziente Zusammenarbeit der beiden Organe.

awo

17. Mai 2018, 20:12

