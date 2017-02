Krankenversicherer sodalis bleibt effizient

Bereits zum vierten Mal ist der regionale Krankenversicherer sodalis von comparis.ch mit dem Effizienzpreis ausgezeichnet worden. Als besonders effizient bezeichnet der Internet-Vergleichsdienst den Viertel aller Krankenversicherer mit den tiefsten Verwaltungskosten.

Im Jahr 2016 sind das jene Kassen, die weniger als 4,2 Prozent der Prämien für ihre Verwaltung ausgegeben haben. Die sodalis hat mit 3,0 Prozent im Bereich «regionale Krankenkassen» wiederum schweizweit die Nase vorn. «Wir setzen seit Jahren auf persönliche Beratung durch unser Team und verzichten auf kostenintensive Werbung wie TV-Spots sowie auf Telefonmarketing oder Sponsoring», so sodalis-Geschäftsführer Robert Kalbermatten.

Die zunehmende Digitalisierung von internen und externen Abläufen trägt das ihre zu einer wendigeren Verwaltung bei. So kann der Kunde via Online-Portal nun selbst Einsicht in seine aktuellen Unterlagen und Rechnungen erhalten und gewisse Dokumente selbst ausdrucken. Wichtig sei, so Kalbermatten, dass eine kostenbewusste Strategie konsequent durchgezogen werde und nachhaltig wirke, denn: «Die Versicherten sind in Zeiten der unaufhörlichen Prämienerhöhung aus guten Grund äusserst kostensensibel. Wir werden uns weiterhin nach Kräften bemühen, die Verwaltungskosten tief zu halten.»

pd/map

23. Februar 2017, 14:49

Artikel teilen