Soiron bleibt noch ein Jahr bei Lonza

Rolf Soirons Rücktritt als Verwaltungsratspräsident der Lonza war bereits angekündigt. Nun deutet laut «SonntagsZeitung» alles darauf hin, dass der 71-Jährige an der Generalversammlung im April doch nicht abtreten wird.

Der Grund dafür sei die Übernahme des US-Pharmazulieferers Capsugel, welche der Konzern Mitte Dezember bekannt gab – die grösste Akquisition in der Geschichte des Unternehmens.

Laut Stimmen aus Verwaltungskreisen sieht es Soiron, der seit 2005 als Lonza-VR-Präsident amtet, als seine Pflicht, ein weiteres einjähriges Mandat anzuhängen, damit die nötige Kapitalerhöhung gestemmt und Capsugel möglichst reibungslos integriert werden kann.

An der Bilanzmedienkonferenz am kommenden Mittwoch werde man, so vermutet die «SonntagsZeitung», wohl aber bereits sehen können, in welche Richtung die Nachfolgeregelung gehe. Dem Vernehmen nach habe man eine «gut schweizerische Lösung» gefunden.

map

22. Januar 2017, 17:12

Artikel teilen